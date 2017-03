Umbau-Arbeiten im Sandstein-Museum in Havixbeck voraussichtlich im kommenden Jahr

Menschen sollen das Havixbecker Sandstein Museum wegen der Kultur besuchen. Sie sollen hier tagen oder an Veranstaltungen teilnehmen. Dafür ist ein großer Raum in der Wagen-Durchfahrtsscheune – einem Nebengebäude vorgesehen. Das Museums-Team hat zu einem Arbeitstreffen zusammengesessen und ein grobes Konzept erarbeitet. Der große Raum in der Scheune soll größer und breiter zu nutzen sein. Vor allem für Sonderausstellungen und Kulturveranstaltungen. Das Projekt-Team hat dabei versucht, eine Antwort auf die wichtigste Frage zu finden: Was muss der Raum dafür mitbringen? Braucht er zum Beispiel eine Bühne? Einig ist sich das Team darin gewesen, keine feste Bühne einzubauen. Eine mobile Bühne tut es auch. Ein weiteres großes Thema war das Licht. Und: Wünschenswert wäre es, wenn das Gebäude ohne Toiletten auskommen könnte. Allerdings: Besucher abends und bei Wind und Wetter rüber zum Hauptgebäude zu schicken, geht gar nicht. Über Einzelheiten zum Umbau spricht das Museum jetzt mit der Gemeinde und dem Kreis. Geht alles glatt, soll Baustart soll im kommenden Jahr sein.