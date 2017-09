Umbau der Aula in der alten Hauptschule in Herbern erst im kommenden Jahr

Die Aula in der ehemaligen Hauptschule in Herbern soll künftig größer und komfortabler für zum Beispiel Bühnen-Auftritte sein. Die Pläne liegen schon lange in der Schublade. Und heute steht fest: In diesem Jahr klappt es nicht mehr mit dem Umbau. Es gibt in diesem Jahr kein Fördergeld. Das heißt aber nicht, dass der Fördergeld-Hahn komplett zugedreht ist. Im kommenden Jahr gibt es eine Neuauflage des Landesprogramms, dann will sich die Gemeinde wieder bewerben. Geht alles glatt, will die Gemeinde zu den kommenden Sommerferien mit den Umbau-Arbeiten starten. Denn dann ist das ehemalige Hauptschulgebäude leer. Die Jahrgänge der Profilschule, die hier noch untergebracht sind, ziehen dann komplett an den Standort in Ascheberg um. Eine größere Aula ist nötig, für die benachbarte Grundschule und langfristig soll ein neuer Kindergarten in die ehemalige Hauptschule einziehen. Und zwar der Kindergarten, der jetzt gerade aus Containern an der Straße „Auf den Äckern“ entsteht. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt geht es erstmal darum Fördergeld für den Aula-Umbau zu bekommen.