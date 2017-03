Umbau der Deipenwiese in Davensberg kommt voran

Wir haben die ersten Frühlingsgefühle im Kreis Coesfeld schon gespürt, Gartenarbeiten stehen an. In Davensberg geben die Arbeiter jetzt auf der Deipenwiese Gas, um ihre Zwangspause aus dem Winter wieder herauszuholen. Die Gemeinde hat heute Vormittag vorgestellt, was noch ansteht. Fundamente für die Brücken liegen schon. In gut zwei Wochen rollt ein Schwertransporter mit den Brückenelementen an. Dann stehen noch Restarbeiten an: Die Gemeinde bepflanzt die Wiese, damit es schneller grün ist. Und die Jäger bauen noch Zäune und Unterstände für die Tiere auf. Die Gemeinde hat die Wiese umgekrempelt und einen neuen Flußarm angelegt, damit sich die Natur wieder besser ausbreiten kann. Ende April/Anfang Mai soll alles fertig sein.