Umbau der Eintrachtstraße in Senden im Oktober

Städte und Gemeinden im Kreis bauen ihre Ortskerne attraktiv um, die Gemeinde Senden startet damit jetzt im Herbst. Heute klärt sie noch letzte Einzelheiten rund um das Fördergeld. Das Fest „Sendener Herbst“ wartet die Gemeinde noch ab. Im Oktober rücken dann die Bagger zur Eintrachtstrasse vor. Was genau an der Eintrachtstraße und auf dem Platz am Brunnen passieren soll, hat die Gemeinde am Abend den Anwohnern vorgestellt. Hört sich auch alles gut an. Nur, dass die Anwohner für die Umbau-Arbeiten vor ihrer Haustür Geld zusteuern müssen, stößt ihnen sauer auf. Daran ist rechtlich aber nichts zu ändern, hat die Gemeinde nochmals deutlich gemacht. Immerhin ist die Eintrachtstrasse nach dem Umbau ein Hingucker. Neues Pflaster, neue Strassenlaternen und ein hindernisfreier Weg sollen den Bereich hier aufwerten. Den Wasser- und Abwasserkanal saniert die Gemeinde dabei gleich mit. Im Frühjahr sollen der erste Abschnitt in dem Ortskern-Konzept fertig sein.