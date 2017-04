Umbau der Feuerwache in Bösensell rückt ein Stück näher

Größere Feuerwachen entstehen im Kreis Coesfeld, unter anderem baut die Gemeinde die Wache an der Roxeler Straße in Bösensell um. Anwohner haben dazu jetzt letzte Fragen mit der Gemeinde geklärt und der Planer macht sich an die Feinarbeit. Der Parkplatz vor der Wache soll sich vergrößern, damit Feuerwehrleute ausreichend Platz für ihre eigenen Autos haben. Damit Grundstücke und Parkplatz klar abgetrennt sind, baut die Gemeinde einen Zaun auf. Architekt und Ingenieure arbeiten die genauen Pläne unter anderem mit Statik und dem Brandschutz für den Um- und Anbau aus. Der Kreis Coesfeld überprüft das ganze dann nochmals und gibt sein okay. Die Firmensuche soll schnell über die Bühne gehen. Das alles passiert in einem engen Zeitkorsett. Denn großer Wunsch der Gemeinde ist es, mit den Bauarbeiten nach den Sommerferien zu starten. Die Gemeinde will die Feuerwache in Teilen abreissen und neu aufbauen.