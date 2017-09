Umbau der Jakobischule in Coesfeld im Frühjahr

Städte und Gemeinden im Kreis verleihen einigen ihrer Schulen ein frisches, modernes Gesicht. Coesfeld hat mit der Jakobischule großes vor. Möglichst im kommenden Frühjahr soll Baustart sein. Einzelheiten hat die Stadt heute vorgestellt. Kurz gesagt: Außen und Innen sollen Bauarbeiter die alte Jakobischule umkrempeln. Weil die Schule aus dem Jahr 1930 ist, stehen einige Gebäudeteile unter Denkmalschutz, hier darf die Stadt nur sanft sanieren. Handwerker nehmen sich Dach, Klassenzimmer und Etagen vor, Hindernisse soll es künftig nicht mehr geben. Die alten Pavillons kommen weg und der Schulhof samt Fahrradparkplatz sieht nach dem Umbau auch anders aus. Damit an der Schule künftig noch mehr Leben ist, plant die Stadt die Sporthalle für Veranstaltungen umzubauen. Bislang nutzen Schulen dafür die ca. 530 meter entfernte Aula der Freiherr-vom Stein-Schule. Die Coesfelder Tafel nutzt bislang Flächen des Schulhofes mit. Weil Lieferverkehr und parkende Mitarbeiter oft zu gefährlichen Situationen führen, soll die Tafel künftig den freien Platz an der Franz-Darpe-Straße nutzen. Das wäre ein Kompromiss, damit die Tafel ihren Standort an der Jakobischule behalten kann. Darüber berät der zuständige Ausschuss morgen in einer Woche.