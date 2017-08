Umbau der Lüdinghauser Bücherei verzögert sich

Leser in Lüdinghausen fragen immer wieder beim Bücherei-Team in Lüdinghausen nach... Wann geht es denn endlich los mit dem Umbau? Es dauert noch, es verzögert sich alles... Das Projekt-Team hat sich jetzt getroffen und seinen Zeitplan überarbeitet. Die Experten des Kampfmittelräumdienstes haben noch keine Zeit gehabt, sich den Boden anzuschauen. Auch auf den Kreis wartet das Team noch, er hat das Projekt noch immer nicht genehmigt. Aber dennoch hält das Team daran fest, im Frühjahr in die umgebaute Sankt-Felizitas-Bücherei einzuziehen. Das ist ein sportliches Ziel. Aber zu schaffen. Gibt es grünes Licht, beginnen Arbeiter damit, den alten Bücherei-Teil zu renovieren und einen gläsernen Turm anzubauen. Das passiert in einer Bauweise, die nicht viel Zeit braucht. Ihre Übergangs-Ausleihe richtet das Bücherei-Team erst im Dezember in der Fußgängerzone ein. Eigentlich sollte das jetzt im September schon passieren – ist aber nicht zu schaffen. Häufig ausgeliehene Bücher, CDs und DVDs kommen in die Übergangs-Ausleihe, alle anderen Sachen lagert das Team während der Bauzeit ein.