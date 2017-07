Umbau des Düb in Dülmen beginnt nach den Weihnachtsferien

In diesem Jahr können Sie das Freizeitbad DÜB in Dülmen noch uneingeschränkt nutzen. Die Stadt hat heute einen überarbeiteten Zeitplan für den geplanten Umbau vorgestellt. Demnach starten die Arbeiten nach den Weihnachtsferien, also Anfang Januar. Ursprünglich sollte sich das DÜB viel früher in eine Baustelle verwandeln. Die Pläne lösten allerdings eine intensive Diskussion unter Dülmenern, Vereinen und in der Politik aus. Am Ende beschloss der Rat eine Variante mit einem Aktivbecken mit höhenverstellbarem Boden. Das bringt neue technische Anforderungen mit sich. Die haben die Planer jetzt eingearbeitet und mit dem DÜB die Eckdaten festgelegt. Der Umbau soll am 8. Januar 2018 starten und dauert voraussichtlich bis Ende November 2018. Insgesamt 8 Millionen Euro sind eingeplant, um das Bad zu sanieren und neue Angebote für Besucher zu schaffen.