Umbau des Havixbecker Sandsteinmuseum: Arbeitskreise besprechen Veränderungen

Noch ist im Sandsteinmuseum in Havixbeck alles wie immer - aber das ändert sich bald! Ein großer Umbau steht an. Darüber diskutieren heute Arbeitskreise im Havixbecker Rathaus. Grundsätzlich soll das Museum künftig noch mehr Menschen anlocken. Vor allem für junge Menschen sei es in Museen wichtig, selbst praktisch arbeiten zu können, sagt Joachim Eichler vom Sandsteinmuseum. Dieser Raum ist der Vorschlag einer der Arbeitsgruppen. Der bisher provisorische Werkraum reiche nicht aus. Außerdem soll das Sandsteinmuseum künftig vielseitig nutzbar sein. Neben der Ausstellung sollen Firmen hier auch Tagungen durchführen können. Der grobe Umbau-Plan soll heute Nachmittag feststehen.