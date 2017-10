Umbau des Sportzentrums Süd in Dülmen geht voran

Sportler in Dülmen machen im Moment einen großen Bogen um das Sportzentrum Süd.

Dort sind die Umbauarbeiten seit gut zwei Monaten in vollem Gange und es hat sich einiges getan:

Arbeiter haben Büsche und Sträucher entlang der neuen Joggingstrecke schon rausgerissen.

Auch die alte Tribüne ist weg. An ihrer Stelle entsteht ein neuer Rasenwall.

Im Moment kümmern sich die Arbeiter darum, dass der Boden entlang der Joggingstrecke schön eben ist. Spätestens bis zum Jahresende soll alles fertig sein.