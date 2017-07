Umbauarbeiten am alten Standort von Möbel Rathmer laufen auf Hochtouren

Der Bohrer läuft dauerhaft und es riecht nach Farbe. Beim neuen Möbeldiscounter Poco in Lüdinghausen an der Aschebergerstraße laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Heute hat das Team den weiteren Zeitplan vorgestellt. Anfang September will Poco im früheren Gebäude von Möbel Rathmer eröffnen.Das Unternehmen übernimmt viele Rathmer-Mitarbeiter. Fast 90% der Belegschaft kommt aus Lüdinghausen und Umgebung. Das benachbarte Elektronikfachgeschäft Euronics bleibt seinem Standort fast treu. Bislang war es unten links im Gebäude, Donnerstag in einer Woche - also am 27.Juli - eröffnet es im rechten Gebäudeteil neu.