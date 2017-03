Umbauarbeiten an Ortsdurchfahrt in Lette verzögern sich

Heute Morgen waren Schüler in Lette wieder kurz vor der Baustelle am Ende der Ortsdurchfahrt in Richtung Coesfeld auf ihren Bus. Eigentlich sollten die Umbauarbeiten fast abgeschlossen sein. Die Stadt hat jetzt einen neuen Zeitplan vorgestellt: Bis Ostern sind Arbeiter, Baustellenschilder und Maschinen verschwunden. Eine Straßenseite mit Bushaltestelle, neuem Fahrradweg und Verkehrsinsel ist schon fertig. Ist die andere Straßenseite auch umgebaut, kommen Fahrradfahrer sicherer über die Verkehrsinsel auf die andere Seite zum Radweg. Schüler haben mehr Platz an den neuen Bushaltestellen.