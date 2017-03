Umbauarbeiten in der Jugendherberge in Nottuln haben begonnen

Die Jugendherberge in Nottuln ist ein wichtiger Baustein um den Tourismus im Kreis Coesfeld zu fördern. Um künftig noch mehr Menschen zu locken, modernisiert das Jugendherbergswerk die Herberge. Umfangreiche Umbauarbeiten haben in diesen Tagen begonnen. Viele Musikgruppen haben bislang hier übernachtet, sie bekommen mehrere Proberäume mit einer speziellen Zimmerdecke für eine gute Akustik. Künftig will das Jugendherbergswerk auch mehr Familien nach Nottuln holen. Ein Highlight für sie soll eine große Spielelandschaft drinnen sein. Das ist einzigartig in der deutschen Jugendherbergslandschaft. 170 Betten sind insgesamt geplant. Im April kommenden Jahres soll die Jugendherberge in Nottuln wieder eröffnen.