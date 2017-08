Umbruch bei Adler Buldern: Kunstrasenplatz und neues Vereinsheim

Sportvereine bei uns im Kreis Coesfeld wollen immer mehr neue Mitglieder anlocken und attraktiv bleiben. Der Verein Adler Buldern will dazu sein Vereinsheim runderneuern. Aktuell rechnen Experten durch, was ein Umbau kosten würde. Fest steht aber jetzt schon: Billig wird das nicht! Denn es muss ganz viel passieren: Neue Wände, die gut gedämmt sind! Neue Kabinen, die zum Siege feiern einladen! Neue Duschen, denn die Alten sind in die Jahren gekommen! Und ein neuer Aufenthaltsraum - der soll aus dem bisherigen Abdach entstehen. So gut wie alles müssen Arbeiter erneuern. Die Stadt hat sich das Gebäude bereits angesehen und zugegeben: So darf es nicht bleiben! Sobald die Kosten feststehen, spricht der Verein nochmal mit der Stadt. Dann überlegen sie sich Wege, wie sie die Umbauten finanzieren wollen. Bisher haben Arbeiter die Flutlichtmasten an den Sportplätzen erneuert und Ende dieses Monats wollen einige Helfer aus der Fußballabteilung den Spielplatz am Fußballfeld erneuern. Er ist ebenfalls in die Jahre gekommen. Das Ziel ist es, dass alles neu und modern ist. Sportler sollen sich hier wieder wohler fühlen - außerdem will sich der Verein künftig anders präsentieren. Sobald feststeht, was das alles kostet, wollen sich Bauleiter der Stadt genauer damit beschäftigen. Außerdem wollen Fußballer ja künftig auch auf einem pflegeleichten Kunstrasenplatz Fußball spielen. 400 Tausend Euro kostet der - ein Fünftel davon hat der Verein bereits zusammen. Einen Teil der Kosten für einen neuen Kunstrasen will die Stadt Dülmen übernehmen. In den kommenden Wochen will der Verein unter anderem mit Sponsoren sprechen, ob sie Teile des Kunstrasen für den Verein finanzieren!