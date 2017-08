Umfangreiche Bauarbeiten an der Zugstrecke Coesfeld-Billerbeck-Münster

Heute geht noch alles problemlos auf der Zugstrecke Coesfeld-Billerbeck-Münster. In der kommendenden Woche ist alles anders. Das ist schon mal wichtig für Sie, um Ihren Weg zur Arbeit zu planen: Heute in einer Woche sperrt die Bahn die Strecke Coesfeld-Münster. Umfangreiche Gleisarbeiten stehen hier an, außerdem sind Kabelarbeiten für das neue elektronische Stellwerk Mecklenbeck nötig. Die Bahn organisiert einen Ersatz-Verkehr: Zwischen Coesfeld und Münster pendeln Busse. Nicht nur Zugfahrer sind von den Bahnarbeiten betroffen: Sie wirken sich auch auf Autofahrer aus. Je nach Baufortschritt an den Gleisen, sperrt die Bahn einzelne Bahnübergänge. Das allerdings kurzfristig, die Bahn spricht sich dabei mit der zuständigen Firma ab. Radio Kiepenkerl hält Sie auf dem Laufenden.