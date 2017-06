Umfangreiche Reinigungs-Arbeiten nach Feuer in Senden

Über die Folgen des verheerenden Feuers in Senden in der Straße "Am Mühlenbach" sprechen heute Mittag die Menschen weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Die Flammen haben gesundheitsschädliches Asbest freigesetzt. Kontrolleure eines Fachlabors haben heute Morgen im Auftrag der Gemeinde Senden noch einmal die Luft gemessen. Jetzt reinigen Spezialisten Straßen, Autos, Pflanzen. Alles was in dem betroffenen Bereich liegt. Erst wenn alles gereinigt ist, startet die Suche nach der Ursache des Feuers. Das Feuer war am Abend ausgebrochen. Löscharbeiten dauerten bis weit in die Nacht. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. Er kam ins Krankenhaus.