Umfangreiche Straßenarbeiten ab Montag in Lette

In Lette müssen Sie ab Montag mit einer Baustelle im Dorf leben. Die Stadt beginnt damit, die Straße „Am Haus Lette“ umzubauen. Wann – was gesperrt ist, haben die Planer heute vorgestellt. Die Arbeiter bauen unter anderem einen Geh- und Radweg und an drei Stellen ist die Straße enger um Autofahrer auszubremsen. Am Montag geht es los an der Bruchstraße vom Dorf bis zur Zufahrt zur Grundschule und zum Hallenbad. Während der Baustelle ist die Straße für Autos, Motorräder, Fahrräder und Fußgänger gesperrt. Alle müssen den Umweg über die Bahnhofsallee nehmen. Im zweiten Bauabschnitt sind Schule und Hallenbad nur über die Bruchstraße zu erreichen. In den Herbstferien folgt der dritte Abschnitt – damit die Baustelle nicht mehr so große Probleme macht. Im November soll alles fertig sein.