Umfrage zu Angeboten für ältere Menschen in Südkirchen

Wir möchten möglichst im eigenen Zuhause alt werden. Oft geht das nur mit Hilfe. In Südkirchen sollen Sie jetzt sagen, ob das Angebot ausreicht. Gibt es in dem Dorf genügend altengerechte Wohnungen? Reichen die Pflegeangebote aus? Sind zum Beispiel Ärzte gut mit dem Bus zu erreichen? Solche und ähnliche Fragen stehen in einem aktuellen Fragebogen. Die Gemeinde und das Quartiers-Projekt der Caritas starten die Umfrage jetzt. Sie bekommen den Fragebogen im Rathaus oder beim Quartiersprojekt. Oder Sie leden Ihn HIER herunter. Einen Monat sammeln Caritas und Gemeinde Antworten. Aus den Ergebnissen wollen sie Projekte für die Zukunft ableiten.