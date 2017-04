Umgestalteter Stadtpark Olfen blüht auf

Alles blüht jetzt im Frühling und sieht richtig gut aus. Zum Glänzen bringt die Stadt Olfen jetzt auch ihren umgestalteten Stadtpark. Bis Ostern sollen die Beete bepflanzt sein und damit fit für den Osterspaziergang mit der Familie. Was allerdings noch fehlt, ist der neue Spielplatz am Leohaus. Eine blanke Fläche mit einem einsamen Sandkasten. Immerhin ist der schon mit Sand gefüllt. Hier beim Osterspaziergang Pause zu machen, lohnt sich nicht. Sitzbänke stehen noch nicht und auch sonst sieht es ziemlich karg aus. Spielgeräte sind bestellt: Es gibt etwas zum Klettern, Balancieren und zum Rutschen. Die Stadt verspricht: Mitte Mai startet hier die Saison. Der umgestaltete Stadtpark- und der Spielplatz sind Bestandteile des Innenstadtkonzeptes für Olfen. Der nächste Baustein ist ein Umbau der Bilholtstraße am Leohaus. Planer sitzen dazu gerade an Entwürfen.