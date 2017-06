Umwege ab Montag in Ascheberg an der Herberner Straße

Große Projekte stehen in Ascheberg an. Noch in diesem Jahr beginnt der Bau einer neuen Rettungswache an der Herberner Straße, außerdem entsteht hier ein neuer Kindergarten. Heute hat die Gemeinde den Zeitplan vorgestellt. Arbeiter beginnen ab Montag damit, die Baustelle schon mal vorzubereiten. Auf Sie kommen Umwege zu: Die Herberner Straße ist am dem Gottfriedweg im Bereich der Bushaltestelle gesperrt. Das ist nötig, unter anderem um die Baugrube für einen neuen Kanal auszuheben. Die Bushaltestelle wandert ein Stück weiter.