Umwege für Menschen in Lüdinghausen - Olfener Straße wird zur Großbaustelle

Gelbe Bagger, laute Pressslufthammer und große Baustellenschilder schmücken in den kommenden Monaten die Olfener Straße in Lüdinghausen. Die Stadt Lüdinghausen und Straßen NRW haben jetzt ihre Pläne zu den Bauarbeiten vorgestellt. Bauarbeiter krempeln sie ab Juli komplett um! Künftig sollen Radfahrer und Fußgänger hier sicherer unterwegs sein. Denn aktuell läuft es hier an den Seitenstreifen der Olfener Straße doch noch recht ungeordnet ab. Fußgänger und Radfahrer teilen sich einen schmalen Weg und dann stehen auch noch parkende Autos auf dem Bordstein. Die Bauarbeiter sollen deshalb die Fahrbahn verengen, breitere Parkbuchten anlegen und getrennte Geh- und Radwege auf beiden Straßenseiten bauen, damit hier alle genügend Platz haben. Für Blinde lassen Bauarbeiter auf dem Gehweg Wegweiser in den Boden ein, damit sie erkennen, wo Ampeln sind. Zunächst machen sie sich an den Bereich zwischen den Kreuzungen Bahnhofstraße und B58 an die Arbeit - hier sollen die Arbeiten Ende des Jahres abgeschlossen sein. Bei einer Anwohnerversammlung am kommenden Montag um 17 Uhr wollen Stadt und Straßen NRW über die Bauarbeiten informieren! Während der Bauarbeiten sind Anwohner hier nur auf eine Spur unterwegs, damit sie zu ihren Wohnungen kommen. Das kann vor allem im Berufsverkehr für Probleme sorgen.