Umweltausschuss berät über Berkelquellteich

Algen verwandeln den Berkelquellteich in Billerbeck im Sommer regelmäßig in einen stinkenden Tümpel. Deshalb hatte die Politik ursprünglich entschieden das Wasser ablaufen zu lassen. Mit 1200 Unterschriften wehrten sich Billerbecker dagegen. Heute berät der Umweltausschuss erneut. Ein Planungsbüro stellt mehrere Varianten vor. Eine sieht vor den Teich komplett zu erhalten, dann würde es allerdings weiter Probleme durch Algen und zu viele Nährstoffe geben. Eine zweite würde das Aus für den Teich bedeuten - die dritte würde den Teich zum Teil erhalten. Das wäre die teuerste Möglichkeit. Welche Variante es am Ende wird, entscheiden die Politiker heute voraussichtlich noch nicht. Billerbecker sollen mitreden. Es soll eine Bürgerversammlung geben. Die Initiative für den Erhalt des Quellteiches begleitet die Sitzung heute Abend im Rathaus.