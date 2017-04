Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Coesfeld

Kurz vor Mitternacht in Coesfeld. Anwohner der Höltenen Klinke dämmern schon... Und dann ein lauter Knall, eine Krachen – alle sind hellwach. Bei der Polizei und der Rettungsleitstelle klingeln die Telefone wie wild. Ein Streifenwagen rückt aus und stoppt vor einem Trümmerfeld. Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Automat ist nicht wiederzuerkennen, 1000 Teile liegen auf der Straße. Ein geparktes Auto hat ein bisschen abbekommen. Ob die Unbekannten Zigaretten und Geld mitgenommen haben, ist noch nicht klar. Die Polizei hat Fotos gemacht und nach Spuren gesucht. Mithilfe der Feuerwehr hat die Polizei die Überreste des Zigarettenautomaten eingepackt. Nicht dass sich noch jemand an den scharfkantigen Teilen verletzt... Techniker untersuchen den Automaten und klären, wie und womit die Unbekannten ihn gesprengt haben. Es ist der zweite Fall innerhalb eines Monats. Anfang April flog ein Zigarettenautomat in Billerbeck in die Luft.