Unbekannter schlägt Syrer in Dülmen krankenhausreif

Ein syrischer Flüchtling aus Dülmen liegt verletzt im Krankenhaus. Ein Unbekannter hatte ihn am späten Abend in der Innenstadt auf ihn eingeschlagen und getreten. Die Polizei ermittelt heute die Hintergründe des Falls. Die Ermittler forschen in alle Richtungen. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Möglicherweise kommt ein versuchter Raub in Frage. Der Syrer war am Abend in der Marktstraße unterwegs. Hier sprach ihn der Unbekannte an und fragte nach Handy oder Geld. Als der Flüchtling sagte weder das eine noch das andere zu haben, schlug ihm der Mann unvermittelt ins Gesicht. Und das so heftig, dass der Syrer einen Zahn verlor. Der Schläger ging weiter – durch den Stadtpark in Richtung Münsterstraße. Der Syrer folgte ihm und forderte ihn auf, mit ihn zur Polizei zu gehen. Darauf hin attackierte der Unbekannte nochmals sein Opfer. Ein Rettungswagen brachte den Flüchtling ins Krankenhaus. Die Polizei hofft auf Zeugen. Und sie will nochmals mit dem Flüchtling sprechen, um weitere Einzelheiten des Vorfalls zu erfahren. Der Mann soll 1 Meter 90 groß gewesen sein, stabil und mit hellem, kurzem Bart. Er soll russisch gesprochen haben.