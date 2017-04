Unfälle vom Wochenende

Ein junger Fahrradfahrer aus Buldern liegt im Krankenhaus. Er war am Nachmittag auf dem Raiffeisenring auf einen Lastwagen aufgefahren und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Außerdem ermittelt die Polizei nach einem Unfall in Olfen. Sie sucht heute Morgen weiter nach dem Fahrer eines grünen Autos. Er hatte auf der Eversumer Straße gewendet. Ein anderer Autofahrer wich aus und prallt gegen einen Motorrollerfahrer. Dieser wurde schwer verletzt. Die Polizei hofft, dass sich Zeugen möglicherweise Einzelheiten des grünen Autos gemerkt haben.