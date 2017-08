Unfall A31 - verkohltes Auto zwischen Reken und Borken

Auf der A 31 sehen Sie zwischen Reken und Borken ein verkohltes Auto. Der Fahrer hatte vor gut anderthalb Stunden die Kontrolle verloren. Der Wagen schleuderte in die Mittelschutzplanke, landete auf dem Dach und geriet in Brand. Der Fahrer und ein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Wagen. Jetzt rückt noch ein Abschleppunternehmen an, um das Unfallauto zu bergen. Der Verkehr läuft langsam an der Unfallstelle vorbei. Warum der Fahrer die Kontrolle verlor, ermittelt die Polizei noch .