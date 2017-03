Unfall auf der A43 bei Dülmen-Rödder - Fahrtrichtung Münster gesperrt

Die Autobahn 43 in Richtung Münster ist ab Dülmen-Nord bis Nottuln gesperrt. Was schon klar ist: Es hat vor gut einer Stunde einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Die Autobahnpolizei zeichnet ein recht chaotisches Bild des Unfallorts. Auslöser des ganzen ist ein Auffahrunfall gewesen. Ein Auto fuhr auf ein anderes auf, schleuderte in die Leitplanke und wieder zurück auf die Autobahn. Hier stieß es mit einem dritten Auto zusammen. Die drei Fahrer sind leicht verletzt. In die Trümmerteile auf der Autobahn ist ein Linienbus gefahren. Alle Menschen in dem Bus sind unverletzt davon gekommen. Zwischen Dülmen-Nord und Nottuln bleibt die Autobahn erst mal gesperrt – die Polizei weiß noch nicht wie lange. Sie ist jetzt erst einmal damit beschäftigt, den Unfall aufzunehmen und Abschlepper zu organisieren. Autofahrer fahren von Dülmen nach Senden, um wieder auf die A 43 zu fahren. Rechnen Sie damit, dass die Straßen hier sehr voll ist. Radio Kiepenkerl hält Sie auf dem Laufenden.

Die Autobahn 43 Dülmen Richtung Münster ist zur Zeit ab dem Rastplatz Rödder gesperrt. Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist passiert. Feuerwehr und Rettungskräfte aus Dülmen sind zur Unfallstelle geeilt. Vier Kilometer Stau haben sich zur Zeit gebildet. Die Polizei klärt gerade Einzelheiten des Unfalls – wie lange es hier zu Problemen kommt, ist bislang noch nicht absehbar.

Außerdem: die Verbindungsstrecke zwischen der B 67 und der Landstraße nach Coesfeld ist noch bis in den Nachmittag hinein gesperrt. In der Bauerschaft Stevede in Bereich des Campingplatzes ist ein mit Stickstoff beladener Gefahrguttransporter verunglückt. Es dauert voraussichtlich Stunden ihn zu bergen. Radio Kiepenkerl informiert Sie, sobald Sie wieder hier und auf der Autobahn freie Fahrt haben!