Unfall auf Erbdrostenweg in Lüdinghausen

Sie haben wieder freie Fahrt in Lüdinghausen. Auf dem Erbdrostenweg hatte es am frühen Morgen einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer ist verletzt. Die Polizei hat den Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Während der Abschlepparbeiten war die Straße kurzzeitig sogar komplett gesperrt.