Unfall B 54: Feuerwehrleute kommen nur zu Fuß zur Unfallstelle durch

Viele von Ihnen fahren regelmäßig über die B 54 aus dem Kreis Coesfeld nach Münster und ungekehrt. Ein Unfall am Abend zwischen Altenberge und Nienberge sorgt heute für Diskussionen. Rettungskräfte kamen auf der Bundesstraße nicht durch, weil eine Rettungsgasse fehlte. Am Abend herrschte Chaos. Große Lastwagen standen auf beiden Spuren, es war einfach zu eng. Die Feuerwehr kam mit ihrem Einsatzwagen nicht durch. Die Feuerwehrleute packten sich deshalb kurzerhand so viel Material wie möglich unter die Arme und kämpften sich zu Fuß durch. Dramatisch war auch der Unfall zuvor. Ein Abschlepper wollte ein liegen gebliebenes Auto aufladen. Der Fahrer eines Transporters übersah den Abschlepper und fuhr auf die abgesenkte Rampe. Der Transporter flog durch die Luft und landete auf der Seite. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt.