Unfall in Lüdinghausen

An der Kreuzung Seppenrader Straße / Olfener Straße in Lüdinghausen - in Höhe des Amtsgerichts - haben Sie jetzt wieder freie Fahrt. Heute Nachmittag hatte es hier einen schweren Unfall gegeben. Ein Autofahrer war mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der Radfahrer wollte über die Ampel fahren - dann erwischte der Autofahrer ihnRettungskräfte behandelten den Radfahrer noch an der Unfallstelle - dann brachten sie ihn ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Straße in Richtung Seppenrade für eine halbe Stunde. Sie nahm die Spuren des Unfalls auf und befragte Zeugen - jetzt prüft sie, wie es genau zu dem Unfall kam.