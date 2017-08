Unfall in Olfen

Eine missachtete Vorfahrt hat in der Olfener Bauerschaft Kökelsum zu einem schweren Unfall geführt. Ein Autofahrer aus Lüdinghausen übersah am Nachmittag an einer Wirtschaftswege-Kreuzung einen anderen Autofahrer aus Bergkamen. Beide Autos krachten zusammen. Eines schleuderte gegen einen Telefonmast und blieb dann im Straßengraben liegen. Zwei Menschen wurden verletzt.