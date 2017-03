Unfall in Olfen

Die Ursache eines Unfalls mit mehreren Verletzten am Abend in Olfen ist geklärt. Ein Wendemanöver auf der B 235 war der Auslöser. Ein Autofahrer aus Selm setzte in Höhe des Recheder Mühlenwegs den Blinker. Für einen Autofahrer aus Dülmen sah es so aus, also ob der Selmer abbiegt. Dieser zog dann aber zum Wenden wieder auf die Bundesstraße und stieß mit dem Dülmener zusammen. Vier Menschen wurden leicht verletz.