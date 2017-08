Unfall mit jungen Rollerfahrern in Darfeld

Nur kurz nachgefragt ob alles in Ordnung ist und dann einfach weitergefahren! Die Polizei in Darfeld sucht heute Mittag weiter nach einem Autofahrer, der am Abend einen Unfall im Dorf gebaut hat. Zwei Jugendliche waren mit ihren Motorrollern in der Straße „Am Spielberg“ unterwegs – sie wollten abbiegen. Ein Autofahrer kam ihnen entgegen, er war ebenfalls dabei abzubiegen. Eine 17jährige Motorrollerfahrerin musste ausweichen und stürzte dabei. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Unfall. Es handelt sich um einen stoppelbärtigen Mann mit kleinem Gesicht und braunen Haaren. Er war mit Begleitung in einem dunklen Kombi unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.