Unfall mit Krankentransport in Lüdinghausen

Sie haben seit dem Mittag auf der B 58 zwischen Lüdinghausen und Ascheberg wieder komplett freie Fahrt. Die Polzei hat die Unfallstelle in Höhe Gut Forstmannshof geräumt. Hier war am späten Vormittag ein Krankentransportwagen auf einen Sattelzug aufgefahren. Ein Patient an Bord wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmert sich um ihn. Die Polizei ermittelt jetzt, warum der Krankentransport auf den Sattelzug aufgefahren ist.