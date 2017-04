Unfall zwischen Coesfeld und Dülmen sorgte für Probleme

Die Polizei hat grob gekärt, wie es zu einem schweren Unfall heute auf der B 474 bei Lette gekommen ist. Am Abzweig nach Rorup waren dabei am späten Vormittag 4 Menschen verletzt worden. Ein Kleintransporter mit Tiefkühlkost fuhr ungebremst über die Kreuzung. Der Transporter prallte mit einem Auto zusammen. Die Feuerwehr befreite den Fahrer des Transporters schwer verletzt. In dem Auto wurden drei Kinder und Jugendliche leicht verletzt. Sie kamen vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Nach dem Unfall war die Straße fast zwei Stunden gesperrt.