Unfall zwischen Merfeld und Borken

Fahren Sie heute Morgen auf der Landstraße zwischen Merfeld und Borken ganz besonders vorsichtig. Es gibt in der Bauerschaft Stevede in Höhe der Kreisstraße Probleme durch einen schweren Unfall. Nach allerersten Informationen der Polizei sind drei Autos ineinander gefahren. Zwei Menschen sind leicht verletzt. Die Polizei leitet Autofahrer vorsichtig an dem Unfall vorbei. Warum der Unfall passiert ist, ermittelt die Polizei noch. Sie sichert gerade Spuren und untersucht die Unfallautos. Radio Kiepenkerl informiert Sie, sobald Sie hier wieder freie Fahrt haben.