Unfallkommission hat Landstraße in Billerbeck Alstätte im Blick

Der Unfallschwerpunkt zwischen Billerbeck und Rorup hat schon wieder Opfer gefordert. Drei ältere Billerbeckerinnen kamen bei einem Unfall am Sonntag Nachmittag ums Leben. Bereits vor einigen Jahren hat die Unfallkommission aus Kreis, Landesbetrieb Straßenbau und Polizei reagiert. Sie hatte den Bereich an der der Kurve in der Bauerschaft Alstätte bereits von Tempo 100 auf 80 und dann 60 herunter gedrosselt. Die Unfallkommission will nun abwarten, bis Polizei und Gutachter der Staatsanwaltschaft die Unfall-Ursache ermittelt haben. Eine Autofahrerin war am Sonntag Nachmittag in der Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto der drei älteren Billerbeckerinnen zusammengestoßen.