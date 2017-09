Unfallursache geklärt

Unaufmerksamkeit ist wahrscheinlich die Ursache eines Unfalls mit 5 Verletzten am Sonntagvormittag in Dülmen gewesen. Heute morgen stellt die Polizei erste Erkenntnisse vor. Demnach wollte eine Autofahrerin auf den Pendlerparkplatz an der A 43 abbiegen. Dabei übersah sie den Gegenverkehr und prallte mit einem anderen Auto zusammen. Die Feuerwehr rückte an, weil ein Mensch eingeklemmt sein sollte. Glücklicherweise stellte sich das als falsch heraus. Der Rettungsdienst versorgte 5 Leichtverletzte