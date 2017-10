Uniklinik Münster unter "Top 3"-Krankenhäusern in NRW

Von oben auf den Baumbergen stehend sind die riesigen Türme der Uniklinik Münster auch bei bewölkten Wetter wie heute gut zu erkennen. Viele Menschen aus dem Kreis Coesfeld waren schon mal für kleinere und größere Eingriffe hier in der Klinik. In einem deutschlandweiten Krankenhaus-Vergleich hat die Uniklinik Münster jetzt sehr ordentlich abgeschnitten. Es steht auf Platz 15 der besten Krankenhäuser deutschlandweit und ist das drittbeste in Nordrhein-Westfalen. Kriterien waren unter anderem die Sauberkeit, die Pflege und medizinischen Qualifikationen der Ärzte und Helfer.