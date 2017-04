Unterschriften-Aktion gegen Medikamente im Internet beendet

Es ist so bequem und teilweise auch billiger, im Internet zu bestellen. Händler bieten sogar Medikamente an. Apotheker im Kreis Coesfeld wehren sich dagegen, das sei langfristig der Tod der Apotheke auf dem Land. In den vergangenen Wochen hatten Apotheken im Kreis Unterschriften gesammelt. Heute haben sie Bilanz gezogen: 6000 Unterschriften sind zusammengekommen. Sie sollen die Politik in die Pflicht zu nehmen, dem Versandhandel mit seinen Rabatten einen Riegel vorzuschieben. Medikamente günstiger abzugeben, sei für die Apotheker nicht möglich. Sie setzen verstärkt auf ihren Service intensiv zu beraten.