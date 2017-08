Unterschriften sammeln gegen Olfener Skateanlage

Die Gegner einer Skateanlage in der Nähe des Olfener Friedhofs haben schon hunderte Unterschriften für das Bürgerbegehren zusammen. Zuletzt haben sie bis zum frühen Abend auf dem Markt gesammelt. Ältere Menschen unterschreiben, weil sie befürchten nicht mehr in Ruhe trauern zu können. Aber auch Jüngere geben ihre Stimme gegen den Standort ab, sagt Hans Oswald Mattern von der Initiative "Pro Friedhofsruhe". Sie befürchten zu viele Regeln - und könnten an diesem Standort nicht problemlos Musik hören. Die Befürworter der Initiative "Fair Skate" können die Diskussion über ein mögliches Lärmproblem nicht nachvollziehen. In der Nähe gebe es schon eine große Tennisanlage. Außerdem sei eine moderne Anlage mit leisen Materialien geplant. Um davon einen Hör-Eindruck zu vermitteln plant die Initiative demnächst eine Bustour zu einem Skatepark.