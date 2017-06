Unwetter, Hitze, Baustelle: Probleme der Bahn behoben

Das ist die gute Nachricht für Bahnfahrer heute morgen: Endlich rollen die Züge im Kreis Coesfeld wieder im gewohnten Fahrplan-Takt durch die Bahnhöfe. Durch die schweren Unwetter in dieser Woche in Norddeutschland, die Hitze in den vergangenen Tagen und die Baustelle bei Essen im Ruhrgebiet kamen viele Bahnfahrer zu spät zu Terminen - einige Züge waren sogar ganz ausgefallen. Jetzt fahren die Züge auf den Strecken "Enschede - Lüdinghausen - Dortmund", "Münster - Ascheberg - Dortmund" und "Münster - Dülmen - Ruhrgebiet" wieder.