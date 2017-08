Unwetter im Kreis Coesfeld glimpflich verlaufen

Sie sehen heute Morgen auf Ihrem Weg zur Arbeit und zur Schule viele abgerissene größere und kleinere Äste und viele Blätter auf den Straßen in Coesfeld und Dülmen. Sie sind eine Hinterlassenschaft des Unwetters hier am Abend. Gegen 21 Uhr ging es los mit dem Gewitter und dem Sturzregen. Es gab eine Art Schneise von Reken im Nachbarkreis Borken über Merfeld und Lette nach Coesfeld und Dülmen. Schauen wir uns die Einsätze genauer an: Die Feuerwehrleute mussten viele Bäume von Straßen holen, beispielsweise waren Bäume auf die A 43 bei Dülmen-Nord gekippt. Der heftige Regen sorgte für Aquaplaning. Die Polizei rückte zu einem Unfall auf der B 474 an der Kreuzung nach Merfeld und Rorup aus. Ein Autofahrer war in den Graben gerutscht. Er blieb unverletzt. Die Polizei klärt noch, ob er auf regennasser Straße gerutscht war. Der heftige Wind deckte zudem in Dülmen im Telgenkamp ein Flachdach ab. Kurios: Im übrigen Kreis blieb es relativ ruhig. In Reken waren Bäume auf ein Wohnhaus gekippt und richteten großen Schaden an. Menschen wurden nicht verletzt.



Danke an Radio Kiepenkerl-Hörer Thomas für die Bilder!