Unwetter wirbeln Bahnverkehr durcheinander

Im Kreis Coesfeld haben wir größtenteils nur ein paar Tropfen Regen abbekommen. Durch das Unwetter-Chaos im Nordosten von Deutschland waren im Bahnhof in Münster aber zwischenzeitlich hunderte Reisende gestrandet. Die Züge stoppten auf ihrem Weg in den Norden. Bis in den Abend hinein sorgte außerdem die Hitze für Probleme und zwar auf den Bahnstrecken Enschede-Lüdinghausen-Dortmund und Coesfeld-Billerbeck-Münster. Die Technik streikte teilweise. Züge fielen aus. Die Bahn schickte die Fahrgäste mit Taxis weiter. Heute Morgen läuft auf den beiden Strecken aber wieder alles.