Update: A 1 zwischen Münster-Nord und Münster-Süd noch bis in die Nacht gesperrt

Schon seit dem frühen Nachmittag ist die A 1 zwischen Münster-Nord und Münster-Süd gesperrt und das bleibt wohl noch bis in die Nacht so. Die Aufräumarbeiten nach einem schweren Unfall ziehen sich hin, sagte die Polizei am Abend auf Radio Kiepenkerl-Nachfrage. Ein LKW war auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Zwei Menschen wurden verletzt. Mit einer Spezialpumpe entleert eine Firma erst den Silotank des umgekippten LKW. Erst danach kann ihn ein Kran von der Fahrbahn heben. Das Ganze könnte bis Mitternacht dauern. Der Rückstau auf der Autobahn reichte im Feierabendverkehr bis Greven zurück. Auch auf der Ausweichstrecke von Roxel über Albachten nach Senden war viel los.