+++UPDATE+++ A 43 zwischen Dülmen-Nord und Nottuln wieder frei!!!

Pünktlich zu Ihrem Start in den Feierabend ist die Autobahn 43 zwischen Dülmen-Nord und Nottuln in Richtung Münster wieder frei. Vor ein einhalb Stunden waren in dem Abschnitt mehrere Autos ineinander gekracht. Die Polizei ermittelt jetzt, was genau passiert ist. Was die Ermittler schon wissen: Auslöser des Unfalls ist ein Auffahrunfall gewesen. Ein Autofahrer musste wegen einer Tagesbaustelle abbremsen. Ein anderer fuhr auf, schleuderte in die Leitplanke, zurück auf die Autobahn und in ein anderes Auto. Die drei Fahrer der drei Autos wurden leicht verletzt. Abgerissene Autoteile verteilten sich über die Fahrbahn. In diese Trümmer fuhr ein Bus. Menschen im Bus blieben unverletzt. Die Polizei sperrte die A 43 in dem Abschnitt, um den Unfall aufzunehmen und um aufzuräumen. Abschlepper holten die Autowracks ab. Die Straßenmeisterei säuberte die Fahrbahn. Autofahrer fuhren Umwege über Dülmen nach Senden zur A 43. Der Stau auf der Autobahn und überfüllte Umleitungsstrecken kosteten Autofahrer viele Nerven...