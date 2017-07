+++UPDATE+++ Ampel in Ascheberg zeigt wieder rot-gelb-grün

Gute Nachricht für Sie auf Ihrem Nachhauseweg in Ascheberg! Die Ampel an der stark befahrenen Kreuzung Davensberger Straße mit der B 58 funktioniert wieder. Die Reparatur ist schneller gegangen als gedacht. Seit heute Mittag waren die Ampeln komplett ausgefallen, Techniker machten sich sofort auf Fehlersuche. Die Polizei schaute sich die Situation an: Alles gut gegangen, Autofaher waren vorsichtig unterwegs.