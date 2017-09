+++ UPDATE: Aufräum-Arbeiten in Holtwick laufen nach den starken Regenfällen +++

Bis spät in den Abend standen einige Menschen in Holtwick noch in ihren überfluteten Kellern. Einige mit Gummistiefeln, andere einfach nur mit hochgekrempelten Hosen. Die starken Regenfälle am Nachmittag hatten viele Keller im Dorf unter Wasser gesetzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Holtwick, Osterwick und Darfeld waren im Einsatz. In 14 Kellern pumpten sie mit Schläuchen das kühle Regenwasser aus den Kellern. Es hatte in kurzer Zeit zu viel geregnet - eine Gewitterzelle am Nachmittag wollte einfach nicht weiter nach Norden ziehen. Das hat für das teilweise knietiefe Hochwasser in den Kellern gesorgt. Heute morgen prüfen die Holtwicker, was das Wasser in ihren Kellern zerstört hat und was sie noch retten können.