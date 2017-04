+++UPDATE+++ B 235 in Bösensell nach dem Unfall wieder frei

Sie haben jetzt wieder komplett freie Fahrt in Bösensell auf der Bundesstraße 235. Vor gut einer Stunde (15.30 Uhr) hatte sich ein Autofahrer in Höhe der Autobahn 43 in Richtung Münster überschlagen. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt die Ursache des Unfalls.