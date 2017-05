+++ UPDATE +++ B 235 wieder frei

In Senden, auf der B 235, haben Sie jetzt wieder freie Fahrt. Hier hatte es vor rund anderthalb Stunden einen schweren Unfall gegeben - zwischen der Kreuzung nach Appelhülsen und der Kreisstraße nach Albachten. Ein Autofahrer war in den Gegenverkehr geraten, er streifte dabei insgesamt vier Autos oder prallte gegen sie. Drei Menschen kamen ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Straße komplett in beide Richtungen. Es staute sich zwischen Senden und der Autobahn 43. Unter anderem steckten zwei Schnellbusse in Richtung Münster hier fest - sie sind mittlerweile wieder unterwegs. Auf der gesamten Strecke kommt es im Busverkehr noch zu Verspätungen.